Seminar des Chorverbands : Chorgesang von Grund auf lernen

Saarbrücken Der Saarländische Chorverband bietet an sechs Orten (Homburg, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken, St. Wendel, Saarlouis) sein Seminar „Grundlagen des Chorsingens“ an.

An sechs Terminen zu je drei Stunden vermitteln Dozententeams (Theorie und Gesang) die Grundlagen der Musiktheorie und den Umgang mit der eigenen Stimme. So lernen Teilnehmer, wie sie sich in Noten zurechtfinden können. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Die Termine stehen online unter: www.saarlaendischer-chorverband.de