Verleihung am 2. Oktober : Preise für saarländische Buchhandlungen

Saarbrücken Auszeichnungen für saarländische Buchläden: Die Dillinger Buchhandlung Drachenwinkel, Buchhandlung und Antiquariat Hahn in Kirkel-Limbach und der Buchladen in Saarbrücken werden beim 5. Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet.

Das teilt Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit. Die Buchhandlungen erhalten ein Gütesiegel, verbunden mit einem Preisgeld, das in drei Kategorien vergeben wird: 7000, 15 000 und 25 000 Euro. In welcher Kategorie die bundesweit insgesamt 118 prämierten Läden ausgezeichnet werden, wird bei der Preisverleihung am 2. Oktober in Rostock bekannt gegeben.