Viel Beifall für letzte Premiere von Saarbrücker Schauspieldirektorin Bettina Bruinier „Wir schaffen das“ – eben nicht

Doch dann nimmt ein vorhersehbares, klassisches Eifersuchts-Drama seinen Lauf, das genauso gut im trauten Reihenhäuschen spielen könnte. Erek verliebt sich in die Studentin Emma (Verena Maria Bauer) und verlässt Anna. Zunehmend fällt Gregor Trakis zurück in Spießbürger-Attitüden, will lieber Wettbewerbe gewinnen als Beziehungsprobleme lösen und spielt seine Machtposition als Hausbesitzer aus. Anna wiederum verliert mehr und mehr an Selbstbewusstsein, schließlich auch ihren Job. Man schaut Gaby Pochert bei einer Glanzleistung zu: Wie sie immer mehr feine Risse in die Fassade der starken, rationalen Frau meißelt, bis nur noch mürb-resignative Gesten übrig bleiben. Immerhin hat sie am Ende den Mut, zu gehen, weil sie erkennt: Liebeskummer und Eheprobleme lassen sich nicht teilen. Und: Kompromisse mögen in Demokratien zwingend sein, im Privatleben sind sie es nicht.