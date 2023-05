Suchanzeige: Kein Lausch-Rausch mehr am Ophüls-Platz Wer hat die Literatur-Bank geklaut?

Jasmin Kaege, die das Literatur-Projekt organisiert, hat natürlich Anzeige erstattet. Aber bisher ohne Erfolg. Nun hofft sie, dass vielleicht über die Medien die Bank wieder gefunden werden kann. Just an dieser Bank am Ophüls-Platz war übrigens der einzige Mundart-Text zu hören. Ob es daran lag? Oder an der Aufschrift „Setz dich und lausche, wie deine Flügel wachsen“? Jedenfall soll die Bank wieder her.