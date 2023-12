Das Programm im März 2024 Großes Ballett beim Tanzfestival Saar

Erstmals ohne Corona-Einschränkungen wollen Ballettchef Stijn Celis und Ballettmanager Klaus Kieser diesmal in Vollen gehen. „Es wird so lang wie noch nie!“, erklärt Kieser. Das Festival, das sonst von einem Donnerstag bis zum darauffolgenden Dienstag ging, startet diesmal am Freitag, 1. März 2024, und endet am Sonntag, 10. März. Exklusiv für die SZ verraten Celis und Kieser, was das Publikum erwarten wird. Das aber nicht ganz von ungefähr. Denn Weihnachten steht vor der Tür, da macht das Staatstheater auch seine Tür zur Vorverkaufskasse ganz weit auf.