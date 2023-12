Band-Auftritt Band bringt Songs aus Kult-Studios mit

Saarbrücken · Joel Becks spielt am Samstag im Garelly-Haus Stücke, welche die Band in der legendären Abbey Road aufgenommen hat. Und am Sonntag kommt eine Premiere hinterher.

14.12.2023 , 12:50 Uhr

Joel Becks, Mahatma Wiesengrund, Nathan Birnbaum und David Goldmund (von links) treten an diesem Samstag im Saarbrücker Garelly-Haus auf. Foto: Zippo Zimmermann