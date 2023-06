Motto „Esprit Paris“ Musikfestspiele Saar in der Basilika St. Johann feierlich eröffnet

Die Musikfestspiele Saar wurden unter dem Motto „Esprit Paris“ am Samstag in der Basilika St. Johann mit einem geistlichen Konzert eröffnet. Zu Gast war „La Maîtrise de Notre Dame de Paris“, die Domsingschule der weltberühmten Kathedrale, mit ihrem Erwachsenenchor. Insofern war es etwas irreführend, dass in Werbung und Programmheft ein anderer gemischter Chor dieser Institution abgebildet war, der mit Kindern und Erwachsenen. Intendant Bernhard Leonardy begrüßte die zahlreichen Zuhörer, gab dann das Mikrofon weiter an seine künstlerische Projektleiterin Eva Karolina Behr, die die historische Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft und die Bedeutung der Musik dafür umriss.