Interview Schauspieler Ali Berber: „Das mag stressig sein – aber man kann sich künstlerisch frei ausleben.“

Einst spielte er Theater als Kind im Saarbrücker Theater Überzwerg; nach seiner Schauspielausbildung war der Saarbrücker Ali Berber lange Ensemblemitglied am Saarländischen Staatstheater und machte sich dann selbstständig. Am Freitag kommt Berber in die alte Heimat, um in der Camera Zwo seinen jüngsten Kinofilm vorzustellen: „Monolith“. Wir haben mit Berber gesprochen, über den Film und seine Saarbrücker Zeit.