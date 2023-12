Pflegeplätze - Mitarbeiter gesucht Neues Pflegeheim in Heusweiler

Eigentlich waren ja schon Anfang November die ersten Bewohner in die neue Pflegeeinrichtung in der Heusweiler Schillerstraße eingezogen. Offizielle Eröffnung des „Haus Antonius“ in der Heusweiler Schillerstraße war jedoch vorigen Mittwoch. Träger der Einrichtung ist der saarländische Schwesternverband. Dessen Geschäftsführer Thomas Dane hob die baulichen Merkmale des Hauses mit seinen 78 Einzelzimmern hervor und stellte das Besondere an dem Projekt heraus: Das Haus Antonius wurde auf 4093 Quadratmetern Nutzfläche in unmittelbarer Nähe zum Neubau der Kindertagesstätte „Haus Benjamin“ gebaut. Deren Träger ist ebenfalls der Schwestrenverband. Die Kita wird voraussichtlich im Frühsommer 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Dies sei ein Generationenprojekt, betonte Dane, weil Senioren und Kinder sich regelmäßig treffen und auch gemeinsame Aktivitäten unternehmen können.