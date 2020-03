Neunkirchen : Einbrecher flüchten aus Treppenhaus

Mehrfamilienhaus in der Ritzwiesstraße in Neunkirchen: Einbruchsversuch scheitert wegen Alarmanlage.

Zwei unbekannte Männer haben am Freitag gegen 22.15 Uhr versucht, die Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Ritzwiesstraße in Neunkirchen mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Die beiden Männer gingen anschließend ins Treppenhaus, wo die Alarmanlage auslöste. Sie flüchteten daraufhin in Richtung Jakobstraße/Schwebelstraße, so die Polizei.