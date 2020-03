Das ging nicht gut aus : Alkoholfahrt endet an Straßenlaterne

Kohlhof Besser so, als er hätte es noch auf die Autobahn geschafft.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.45 Uhr, wird der Polizei ein Raser in der Limbacher Straße in Kohlhof gemeldet. Als die Polizisten vor Ort eintreffen finden sie das gemeldete Fahrzeug, einen blauen Toyota Yaris, in der Limbacher Straße 100 Meter vor der Autobahnauffahrt zur A8 unfallbeschädigt im Straßengraben. Der vermutliche 21-jährige Fahrer aus Homburg wurde leicht verletzt und alkoholisiert angetroffen.