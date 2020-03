Pfarrei St.Ludwig-Herz Jesu : Kirche steht Gläubigen offen

Spiesen-Elversberg Auch wenn Gottesdienste auffallen: Die Pfarrei St.Ludwig-Herz Jesu hält bis vorerst 31. März die Kirche in Spiesen jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Pfarrei St.Ludwig-Herz Jesu in Spiesen-Elversberg weist ausdrücklich darauf hin, dass trotz Absage aller öffentlichen Gottesdienste bis vorerst 31. März die Kirche in Spiesen jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet bleibt. Im Kirchenraum ist eigens eine Gebetsecke gestaltet, wie es weiter heißt. Es besteht die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden und Anliegen in ein ausgelegtes Fürbittheft zu schreiben. Zwischen 12 und 13 Uhr halten sich Dechant Olaf Harig oder Pater Michael in der Kirche auf, um einzelnen Personen auf Wunsch die Heilige Kommunion zu spenden.