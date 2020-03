Aus den Rathäusern im Kreis : Vorsichtsmaßnahmen der Bürgermeister

Ottweiler/Illingen/Merchweiler Ottweilers Bürgermeister Holger Schäfer, Illingens Bürgermeister Armin König und Merchweiler Bürgermeister Patrick Weydmann haben jeweils mitgeteilt, welche Vorsichtsmaßnahmen in ihren Gemeinden in Sachen Corona-Virus getroffen wurden und werden.

(red/ji) Welche Anordnungen ab sofort in ihren Städten und Gemeinden gelten, darüber haben die Bürgermeister Holger Schäfer (Ottweiler), Armin König (Illingen) und Patrick Weydmann (Merchweiler) jetzt informiert. Schäfer hat dies in einem Brief an die Bürger getan. Auf Grundlage von Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung habe er für Ottweiler Folgendes bis auf unbestimmte Zeit angeordnet: Keine Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter, Blutspendetermine bleiben ausgenommen. Religiöse Anlässe sind in Verantwortung der Kirchen und Religionsgemeinschaften zu regeln. Der Kontakt oder der Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern mit den Beschäftigten in allen Dienststellen und Einrichtungen der Stadtverwaltung Ottweiler ist auf das zwingend Notwendigste zu reduzieren. Die Stadtverwaltung ist nur noch per Telefon, Fax, Post, oder E-Mail zu erreichen. Publikumsverkehr wird nur in Ausnahmefällen bei unaufschiebbaren Angelegenheiten zugelassen. Ein Termin ist vorher telefonisch zu vereinbaren. Ein unangemeldeter Besuch wird nicht empfangen. Die Dienstgebäude sind verschlossen. Die Klingel ist zu nutzen. Die Schließung betrifft: Die Stadtverwaltung, den Bauhof, die TouristInfo, die Stadtbücherei, die städtische Musikschule, alle Sport- und Turnhallen, Mehrzweckhallen, Kindertagesstätten und Schulen. Es werden nach Terminvereinbarung ermöglicht: Bestattungen, Nutzung Einsegnungshallen; Trauungen - nur noch eingeschränkt, die zugelassene Personenzahl wird auf acht begrenzt (Brautpaar, Trauzeugen und Eltern des Brautpaares); Beurkundungen; Beratung in dringenden Rentenangelegenheiten; Rückgabe von Büchern, Ausleihen sind bis auf weiteres ausgeschlossen; frühzeitige Offenlage und Beteiligung der Öffentlichkeit an Bebauungsplänen (die Planunterlagen sind auch auf der Homepage der Stadt Ottweiler unter www.ottweiler.de in der Rubrik „Wirtschaft und Umwelt“ unter „Bauleitplanung“ zu finden).