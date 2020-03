Am frühen Morgen : Was macht denn jemand damit?

Was macht denn jemand damit?

Am frühen Morgen

Einbruch in Firma in Uchtelfangen. Fußbodenbearbeitungsmaschinen gestohlen.

Uchtelfangen (red) Zwischen Donnerstag, 21.45 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, brachen Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster in die Räume einer Firma in der Johannesstraße in Uchtelfangen ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume. Sie entwendeten mehrere hochwertige Fußbodenbearbeitungsmaschinen. Hinweise zur Tat können der Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. (06821) 2030, oder können über die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm mitgeteilt werden.