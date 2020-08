Heimatshoppen : Wer macht noch mit beim Heimat shoppen

Auch in Spiesen wird im Ort geshoppt. Foto: Heike Schwarz

Spiesen-Elversberg (red) Gewerbe, Einzelhandel und Handwerk prägen in Spiesen-Elversberg das Leben in der Gemeinde. Neben den vielfältigen Angeboten an Gütern, Waren und Dienstleistungen, leisten die einzelnen Betriebe auch mit der Bereitstellung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen einen wichtigen Beitrag in der Kommune.

So heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Mit der Aktion „Heimat shoppen“, die gemeinsam von der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes und weiteren Kommunen und Städten durchgeführt wird, soll das Bewusstsein der Kunden für den lokalen Einzelhandel, lokale Dienstleister, aber auch Gastronomen geschärft werden und deren Bedeutung für die Kommune und den Bürger vor Ort hervorgehoben werden.

An den beiden Aktionstagen am Freitag, 11., und Samstag, 12. September diesen Jahres bieten die teilnehmenden Gewerbetreibenden besondere Aktionen. Dazu verteilen die Teilnehmer Werbematerialien wie Einkaufstaschen, Flyer und Plakate. Kurzentschlossene Gewerbetreibende, die an der Aktion noch teilnehmen wollen, können