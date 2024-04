Landesjugendwettbewerb der gastgewerblichen Ausbildungsberufe Sie sind die besten Gastronomie-Azubis im Saarland

Spiesen-Elversberg · „Kochen ist ein Lebensprojekt“ für sie: zu Besuch beim Landesjugendwettbewerb der gastgewerblichen Ausbildungsberufe in Spiesen-Elversberg. Was treibt junge Leute heute noch in die Gastronomie, wo so viele diesen Jobs den Rücken kehren? Und was muss man tun, wenn man zu den Besten zählen will?

11.04.2024 , 08:00 Uhr

Alle Saarlandmeister (v.l.) Dennis Schneider, Melina Wappner und Adrian Hasani. Foto: DEHOGA Saarland/Thomas Wieck

Von Dan Fischer