Billard Mit einem blauen Auge davongekommen

Das war knapp: Erst nach dem letzten Saisonspiel in der Dreiband-Bundesliga stand der Ligaverbleib für den BC Elversberg fest – dank Schützenhilfe. Am Doppelspieltag zum Saisonabschluss standen zwei Heimspiele an. Am Samstag ging es gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib, den ATSV Erlangen. Die Elversberger belegten aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses als Tabellenvorletzter den Relegationsrang sieben. Ein Sieg im Kellerduell gegen den Tabellensechsten war Pflicht – und den lieferte der BCE beim 8:0-Erfolg ab. Jef Philipoom bezwang Andreas Efler mit 50:34. Noch deutlicher fiel der 50:20-Erfolg von Peter Ceulemans gegen Marcel Back aus. Klaus Bosel bezwang Andreas Schenkel mit 40:22. Und schließlich gab sich auch Lukas Stamm keine Blöße beim 40:31 gegen Joachim Back.