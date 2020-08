Kneipp-Verein Spiesen : Mit dem Kneipp-Verein: Fit in die zweite Lebenshälfte

Spiesen Der Kneipp-Verein Spiesen bietet ab Donnerstag, 20. August, einen neuen Kurs für die Generation 60 plus an. Der Kurs findet donnerstags von 16 bis 17 Uhr unter der Leitung von Christine Schmidt in der Turnhalle der Mittelbergschule in Spiesen statt.

Es geht um bessere Körperhaltung, Koordination und Reaktion werden geschult und die Ausdauer trainiert. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden selbstverständlich eingehalten.