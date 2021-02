Gemeinderat Spiesen-Elversberg : Rathaus erarbeitet Konzept fürs Wohnen

Spiesen-Elversberg Gemeinderat Spiesen-Elversberg will sich um attraktiven Wohnraum bemühen. Tibet-Fahne kommt nicht an den Mast.

Für die Mitglieder des Gemeinderates Spiesen-Elversberg war am Donnerstag kommunalpolitisches Home-Office angesagt. Zum ersten Mal überhaupt fand eine Gemeinderatssitzung online statt. Das funktionierte ohne technische Pannen oder Verständigungsprobleme. Gleich zu Beginn gab es aber noch ein Novum in der Sitzung, als sich der Gemeinderat unter Vorsitz des parteilosen Bürgermeisters Bernd Huf mit den politischen Verhältnissen in Tibet und China beschäftigen musste. Das ist in einem kommunalen Gremium unserer Region nicht so oft der Fall. Anlass war ein Begehren der „Tibetinitiative Deutschland e.V.“, die darum bittet, im Gedenken an den tibetanischen Volksaufstand von 1959 am 10. März am Rathaus in Spiesen die Flagge des Himalayastaates zu hissen. Damit solle die Gemeinde, wie auch andere Kommunen, ein Zeichen setzen gegen den Eingriff der chinesischen Regierung in die tibetische Lebensweise und Kultur, begründet die Initiative ihre Bitte. Der Gemeinderat hat sich einstimmig gegen eine Beflaggung ausgesprochen, weil man es einerseits als politisch bedenklich ansieht, sich in diesen Konflikt einzumischen und andererseits der örtliche Bezug für eine Beflaggung fehlt.