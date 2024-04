Über 100 Haltestellen Neue Mobilität für Spiesen-Elversberg

Nur durch die gute Zusammenarbeit von NVG, Zweckverband eGo-Saar, INIT GmbH, DFKI GmbH, BPV Consult GmbH und der Gemeinde Spiesen-Elversberg war dieses geförderte Projekt überhaupt realisierbar. „Dieses Angebot könnte zum Pilotprojekt für ganz Deutschland werden, um zu zeigen, was auch in ländlichen Gegenden in Sachen Mobilität nach Maß möglich ist“, so Bürgermeister Bernd Huf.