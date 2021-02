Gemeinderat Wadgassen : Tourismuskonzept bleibt umstritten

Hostenbach Dieses sieht eine Verknüpfung von Wildpark, Hallenbad und Sauna vor — Das beschloss der Gemeinderat Wadgassen

So ganz geht der Gemeinderat nicht mit auf dem Weg in die touristische Zukunft der Gemeinde Wadgassen. In der Sitzung am Dienstagabend in der Glück-Auf-Halle in Hostenbach kündigten die Grünen Enthaltung an und die CDU stimmte komplett gegen das vorliegende Grobkonzept für Differten.