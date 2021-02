Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Bauland-Diskussion: Grüne fordern die Grundlagen ein

Mandelbachtal „Die Diskussion um die Ausweisung und Erschließung von Bauland in der Gemeinde Mandelbachtal ebbt nicht ab. Vertreter aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen geben inzwischen fast regelmäßig öffentlich die immer gleichen Statements ab“, schreiben Bündnis90/Die Grünen in ihrer Presseerklärung.

Dass die befragten Ortsvorsteher aus den Reihen von CDU, SPD und FWG in der neulich veröffentlichten Befragung unserer Zeitung genau das getan hätten, „was wir einer der letzten Veröffentlichungen prognostiziert und vorbeugend kritisiert haben, ändert nichts an der Situation, dass der Bedarf nicht belastbar erfasst ist“, so Daniel Wannemacher, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Mandelbachtaler Gemeinderat. ES werde offenkundig versucht, einen bestimmten Effekt zu erzielen: durch permanente Wiederholung der Aussage, dass der Bedarf bestünde, den Eindruck von Fakten entstehen zu lassen. Das sei „hart an der Grenze zur Volksverdummung“, da in der ganzen Diskussion nur ein Austausch der immer gleichen Argumenten und Forderungen stattfinde, statt endlich den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und damit eine Grundlage für das weitere Vorgehen zu schaffen.