Lions Club Neunkirchen : Lions-Club spendet für Neunkircher in Not

Lions-Club spendet für Neunkircher in Not

Hans Joachim Ruffing (von links), Oberbürgermeister Jörg Aumann, Rudi Palesch, Michael Linnebacher, Amtsleiterin Gertrud Backes und Beigeordneter Thomas Hans. Foto: Ralf Mohr

Neunkirchen Mit dem Förderfonds soll in Not geratenen Bürgern schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Oberbürgermeister Jörg Aumann hat vergangene Woche im Rathaus eine Spende des Lions Clubs in Höhe von 1000 Euro für den Förderfonds „Neunkircher in Not“ entgegengenommen. Michael Linnebacher, Rudi Palesch und Hans Joachim Ruffing haben den symbolischen Scheck an Oberbürgermeister Jörg Aumann und Beigeordneten Thomas Hans überreicht, wie Stadt-Pressesprecher Deniz Alavanda mitteilt. „Ich bedanke mich herzlich beim Lions Club für die Unterstützung des Förderfonds ‚Neunkircher in Not‘.

In dem Fonds ist das Geld gut aufgehoben. Der Fonds dient dazu, in Not geratenen Neunkircher Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unbürokratische Hilfe zur Überwindung sozialer oder finanzieller Notsituationen zu gewähren. In der Vergangenheit konnte etwa Opfer von Hausbränden kurzfristig über den Fonds geholfen werden“, sagte Oberbürgermeister Aumann. „Auch ich danke dem Lions Club für die großzügige Spende. Die Unterstützung ist wichtig, da der Fonds sich ausschließlich über Spenden finanziert. Über den Fonds pflegen wir seit über einem Jahrzehnt eine sehr gute Kooperation mit wichtigen Institutionen wie etwa Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden: