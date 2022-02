Fußball-Oberliga : Doppelter Doppelpack bringt Hertha den Sieg

Guck mal, wer sich freut: Die Wiesbacher Nico Wiltz (links) und Ruddy M‘Passi trafen im Auswärtsspiel gegen Dudenhofen jeweils doppelt. Hier feiern die beiden M‘Passis Treffer zum 3:1. Foto: Mohr/FNS

Wiesbach Fußball-Oberligist Wiesbach gelingt mit dem 4:1-Erfolg in Dudenhofen der perfekte Pflichtspiel-Auftakt 2022. Am Samstag tritt die Hertha im Saar-Derby in Diefflen an. Eppelborn steht vor dem wichtigem Spiel in Speyer.