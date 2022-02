Schülerfirma am KBBZ Neunkirchen : Schulsachen, von Schülern designt

Neunkirchen Nachhaltigkeit und Funktionalität zu verbinden, ist das Anliegen der KBBZ-Juniorfirma Nspire.

Nspire nennt sich die Schülerfirma des beruflichen Oberstufengymnasium am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Neunkirchen. „Unser Betrieb ist das Resultat unseres Seminarfaches, in dem wir die Unterrichtszeit primär für die Entwicklung der Firmenkompetenz der einzelnen Schülerinnen und Schüler nutzen“, schildert Amelie Fries. All das fällt unter den Begriff „Juniorfirma“. Darunter versteht sich das Zusammenwirken von Lernenden im Rahmen einer Geschäftsidee. Dabei stellt sich die Frage, wie die Firma Nspire die entwickelten Produkte umsetzt und logistisch organisiert. „Unser Unternehmen bezieht sich hauptsächlich auf die Produktion und den Verkauf von selbstdesignten Schulutensilien. Wir bieten selbstkreiertes sowie durchdachtes Schulmaterial an. Demnach ist es uns wichtig, Qualität und Funktion in die Produkte einfließen zu lassen. Beispiele für unser Sortiment sind ein multifunktionaler Block, ein flexibel-transparentes Stoffmäppchen sowie ein aus Bambus bestehender Stift.“ Dabei liege demunternehmerischen Wirken eine grundsätzliche Firmenphilosophie zu Grunde: die Inspiration zur Selbstorganisation und dem Erhöhen der Lernmotivation von heranwachsenden Schülern. „Ökonomische Bildung ist ein wichtiger Aspekt, welcher das Voranschreiten der jungen Lernenden begünstigt, um sie zu selbstständigen Menschen zu formen“, heißt es abschließend.