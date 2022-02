Krötenwanderung Neunkirchen : Krötenwanderung bremst den Verkehr in Furpach

ARCHIV - Zum Themendienst-Bericht vom 18. Februar 2022: Augen auf im Straßenverkehr: Kröte und Co. sind mancherorts schon auf Wanderschaft. Foto: Markus Hibbeler/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++ Foto: dpa-tmn/Markus Hibbeler

Furpach Aufgrund der Amphibienwanderungszeit muss in den nächsten Wochen mit Verkehrseinschränkungen an der Zufahrt zum Waldparkplatz am Zentralfriedhof in Furpach gerechnet werden, teilt die Stadt-Pressestelle mit.

Wenn die Krötenwanderung einsetzt, wird die Zufahrt für den Autoverkehr kurzfristig gesperrt. Die Kreisstadt Neunkirchen steht hierzu in Kontakt mit dem Naturschutzbund Nabu.

Wegen des recht milden Winters haben sich mancherorts die ersten Molche, Frösche und Kröten bereits auf den Weg gemacht. Sobald es nachts mehr als fünf Grad Celsius warm wird, kommt bei den Tieren Hochzeitsstimmung auf. „Die Tiere begeben sich zu ihren Laichgewässern, um sich zu paaren“, sagt Sascha Schleich, Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Feldherpetologie und Ichthyofaunistik.