Picobello-Aktion 2022 : Amelden zur Picobello-Aktion

Picobello Aktion Foto: EVS

Neunkirchen Neunkirchen beteiligt sich an der Reinigunsaktion Picobello des Entsorgungsverbandes Saar (EVS). Um auch in diesem Jahr wieder eine stattliche Teilnehmerschar unter der Überschrift Neunkirchen Picobello zu vereinen, hat Oberbürgermeister Jörg Aumann die Neunkircher Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Kirchen etc. mit der Bitte um Beteiligung angeschrieben.

Die ersten Anmeldungen sind bereits erfolgt, da der Picobello-Termin am 18. und 19. März in vielen Institutionen einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat. Weitere Mitstreiter aus Schulen, Kindergärten, Vereinen und weiteren Institutionen sind geingeladen, bei Picobello 2022 aktiv mitzumachen.

Wie gewohnt werden freitags, 18. März, vor allem die Schulen und Kindergärten unterwegs sein, wohingegen der Samstag, 19. März, für die Vereine, Verbände etc. vorgesehen ist. Auch Einzelpersonen sind willkommen, schreibt die Stadt.

Samstags werden wie immer mehrere Treffpunkte im Stadtgebiet angeboten, die von Einsatzleitern betreut werden. Von dort aus geht es dann koordiniert vor Ort an das Mülleinsammeln. Uhrzeit des jeweiligen Treffpunktes ist 9 Uhr.

Oberbürgermeister Aumann hat auch wieder Unternehmen aktiviert, die mit ihren großzügigen Spenden die Picobello-Aktion maßgeblich unterstützen und somit gewährleisten, dass den fleißigen Helfern ein kleiner Imbiss als Dank für den Einsatz angeboten werden kann.

Weitere Infos zu „Neunkirchen Picobello“ können unter Tel. (0 68 21) 202-227, -229 und -230 erfragt werden.

Folgende Treffpunkte sind für Samstag, 19. März, 9 Uhr, vorgesehen: Reinigungsbereich Oberstadt: Treffpunkt Einmündung Zweibrücker Straße / Kirkeler Straße, Treffpunkt Pius-Kirche und Treffpunkt Parkplatz am Zoo.

Reinigungsbereich Unterstadt: Treffpunkt KOMMzentrum, Kleiststraße 30.

Reinigungsbereich Heinitz, Dechen: Treffpunkt Grünanlage Heinitzstollen.

Reinigungsbereich Sinnerthal: Treffpunkt Gartenbauverein Sinnerthal.

Reinigungsbereich Furpach: Treffpunkt Gutshof.

Reinigungsbereich Kohlhof: Treffpunkt Sportplatz Kohlhof.

Reinigungsbereich Ludwigsthal: Treffpunkt Vogelschutzgehölz.

Reinigungsbereich Wellesweiler: Treffpunkt Festplatz Wellesweiler.

Reinigungsbereich Wiebelskirchen: Treffpunkt Feuerwehr Wiebelskirchen, Eichendorffstr. 22.

Reinigungsbereich Hangard: Treffpunkt Ostertalhalle.