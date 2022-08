Stadt Ottweiler informiert : Mit-Bouler gesucht für Hobbyturnier

Und, wer liegt am nächsten an dem "Wuzzje"? - so heißt der kleine Ball beim Boule ... Foto: Anja Kernig Foto: Anja Kernig

Ottweiler Am Sonntag, 28. August, soll um 14 Uhr, ergänzend zum Antik- und Trödelmarkt, in Ottweiler ein lockeres Hobby-Boule-Turnier stattfinden: Mit-Bouler gesucht, schreibt die Stadt weiter. Zur Vorgeschichte: Anfang dieses Jahres sanierte im Auftrag der Stadtverwaltung das Bauhofteam in mühevoller Arbeit den Boule-Platz in der Nähe des Tenschplatzes sowie die dort aufgestellten Bänke.

Um auf den neu hergerichteten Platz aufmerksam zu machen und ihn zu beleben, schloss sich ein breites Bündnis zusammen, bestehend aus der Stadt Ottweiler, dem Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt, der Behindertensportgruppe, dem Heimat- und Verkehrsverein, dem Gewerbeverein sowie dem vom Deutschen Hilfswerk geförderte Awo-Quartiersprojekt. Nun also Ende August ein Turnier. Geplant ist, dass acht Mannschaften mit drei Spielern (Triplette) gegeneinander antreten, heißt es in der Mitteilung weiter. Zusätzlich können noch bis zu zwei Auswechselspieler in jedem Team dabei sein. Sebastian Beck vom Quartiersmanagement: „Es dürfen sich nur Hobby-Boule-Spieler bzw. -Mannschaften anmelden dürfen und Boule-Kugel-Sets bitte selbst mitzubringen.“

Durch Boule-Schnupperkurse haben sich bereits vier Mannschaften gefunden. Sebastian Beck weiter: „Schließen Sie sich einfach mit Freunden oder Familienmitgliedern zu einem Team zusammen und melden sich an bei mir unter der Telefonnummer 0 68 24-908 903 9 oder direkt im Awo-Quartiersbüro im Schloßhof 1.“

Maßarbeit beim Boulspiel Foto: dpa/Felix Hörhager