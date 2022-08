Ottweiler Tischfußball-Club : Ottweiler Tischfußballer wollen aufs Podest der deutschen Eliteklasse

Ottweiler Am Wochenende, 20. und 21. August, kämpfen die Oldies vom OTC Ottweiler um den Deutschen Meistertitel in der 1. Tischfußball-Senioren-Bundesliga. Warum die Voraussetzung nicht die besten sind, die Jung aber trotzdem zuversichtlich sind.

Am Wochenende 20. und 21. August kämpfen die Oldies vom OTC Ottweiler um den Deutschen Meistertitel in der 1. Tischfußball-Senioren-Bundesliga. Am Freitag, 19. August, starten die Mannen um Coach Josef Cornelius nach Haltern am See, um für die letzten Vorrundenspiele am Samstag richtig ausgeschlafen zu sein. Denn in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum wird Samstag bereits um 10 Uhr das 7. Vorrundenspiel gegen den saarländischen Konkurrenten, TFC St. Wendel, angepfiffen. Für den Tabellenzweiten der Gruppe A gilt es in dieser und den beiden restlichen Vorrunden-Partien gegen den SV Rot-Weiß Radheim (13.30 Uhr) und den HTFC Privateers 08 aus Hannover (15.30 Uhr), die gute Ausgangsposition für die Meisterrunde am Sonntag zu festigen.