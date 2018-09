Krankenkasse bietet gesonderte Demenz-Beratung

Einer der Gründe für den Anstieg ist die höhere Lebenserwartung: Nahezu alle Betroffenen waren 2017 mindestens 65 Jahre alt.

Alzheimer ist eine Form der Demenz. Bis heute ist die Krankheit unheilbar. Die Betroffenen versinken aufgrund von Veränderungen im Gehirn nach und nach im Vergessen. „Das veränderte Verhalten stellt Familie und Freunde vor enorme Herausforderungen“, betont Heiko Raber vom KKH-Serviceteam in Neunkirchen. Besonders für Angehörige, die sich um eine an Demenz erkrankte Person kümmern, bringt die neue Situation große Veränderungen und Belastungen mit sich.

Die Pflegekasse der KKH hat ihre Pflegeberater deshalb zu Demenz-Partnern der Deutschen Alzheimer Gesellschaft ausbilden lassen und bietet eine gesonderte Demenz-Beratung an. Wie ein sicheres und wertschätzendes Miteinander gelingen kann, wird in der Demenz-Beratung individuell erörtert. „Wir raten den Pflegepersonen, auch mal an sich zu denken und sich bewusst eine Auszeit zu nehmen. Ein fester Termin pro Woche, in dem die Betreuung der zu pflegenden Person anderweitig organisiert ist, kann schon Wunder wirken“, lautet ein Tipp von Raber.