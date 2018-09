Gepflegtes Frühstück für drei Euro

Bei Kaffee und einem kleinen Frühstück können die Teilnehmer der Mitarbeiterin der KISS Fragen stellen und einen Blick in bereitliegende Broschüren werfen. Der nächste Termin ist am Freitag, 28.September, 9 bis 11 Uhr, in der katholischen Familienbildungsstätte, Marienstraße 5 in Neunkirchen. Der Kostenbeitrag für das Frühstück beträgt drei Euro.

Infos: Fr. Rentmeister, Telefon (0176) 45 83 91 20