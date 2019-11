Bliesterrassen Neukirchen : Wie geht es weiter mit den Bliesterrassen?

Neunkirchen Kommen Spielgeräte? Was passiert auf der Bühne? Gibt es ein Programm? Die Stadt äußert sich zu naheliegenden Fragen.

() Als beim jüngsten Neunkircher Stadtfest Hunderte Menschen auf den Treppenstufen der Bliesterrassen dicht gedrängt die Feuershow auf der Blies-Bühne bestaunten, war klar: Das Konzept geht auf. Es gibt nun einen attraktiven Ort in der Innenstadt, an dem Kultur unter freiem Himmeln angeboten werden kann, und vor allem: angenommen wird. Das hat auch die städtischen Verwaltung registriert und einen Teil der Konzerte des Neunkircher City-Musiksommers vom Stummplatz an die Bliesterrasse verlegt. Nicht etwa auf die Bühne, die dort elegant in die Blies hinein ragt, sondern auf eine externe Bühne am Südufer.