Autobahn war teilweise gesperrt : 51-Jähriger überschlägt sich mit Fahrzeug auf A8

Neunkirchen Ein 51-jähriger Mann hat sich am Donnerstag auf der A8 bei Neunkirchen mit seinem Fahrzeug überschlagen und wurde bei dem Unfall verletzt. Das hat die Freiwillge Feuerwehr Neunkirchen mitgeteilt.

Der 51-Jährige war auf der A8 in Fahrtrichtung Saarlouis unterwegs, als er gegen 10.40 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen der Autobahn zum Stillstand. Dem verletzten Fahrer gelang es sich selbstständig aus dem beschädigten und auf der Seite liegenden Autowrack zu befreien. Während der verletzte Fahrer durch die Besatzung eines Rettungswagens des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) noch vor Ort medizinisch versorgt wurde, übernahmen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen die Absicherung der Unfallstelle. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.