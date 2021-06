KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen : Neuwahlen und Ehrungen für Langjährige

Wiebelskirchen (red) Die Mitgliederversammlung des KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen wird in diesem Jahr am 8. Juli ab 19 Uhr im Kulturhaus Wiebelskirchen, Keplerstraße stattfinden. Neben der Ehrung verdienter Mitglieder für 11-, 22-, 33- bzw. 44-jährige Mitgliedschaft im Verein finden auch Neuwahlen des Vorstandes statt.

Wegen der Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen die Teilnehmer sich per Mail an anmeldung@kuvwiebelskirchen.de oder per Telefon bei Präsident Tobias Wolfanger unter Tel. (01 51) 72 10 47 16 bis zum 2. Juli anmelden. Darüber hinaus muss am Tag der Veranstaltung ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder alternativ eine Bescheinigung des vollständigen Impfschutzes bzw. der Nachweis einer überstandenen Infektion vorgelegt werden, teilt der Verein mit.