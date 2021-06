Neunkirchen : Zoo erhöht zum 1. Juli Eintrittspreise

Neunkirchen Für Erwachsene wird ein Zoobesuch in Neunkirchen künftig teurer. Und auch die Jahreskarten kosten teils mehr.

(red) Zum 1. Juli passt der Neunkircher Zoo seine Eintrittspreise an. So heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. Nach vier Jahren mit gleichbleibenden Eintrittspreisen und großen sowie kleinen Veränderungen sei nun eine Änderung der Eintrittspreise in der Pandemie notwendig. Dazu zählt die Pressemitteilung einige der Wandlungen der letzten vier Jahre auf: Die Aufhübschung der Afrika-Savanne; der Umbau des Streifenhyänen-Reservats; der Aufbau eines „Ponyhofs” mit drei Islandpferden zur Umsetzung des Projektes „Das Leben ist ein Ponyhof“ in Kooperation mit der Caritas; der Einzug der Löwenbrüder Tajo und Amari und nicht zuletzt das neue Eingangsgebäude mit dem Zoo-Shop. Nun gelte es auch in Corona-Zeiten weiter zu gehen. Zum einen hinterlasse die Pandemie auch im Zoo ihre Spuren. Schließlich war monatelang ganz geschlossen, und auch in den darauffolgenden Monaten seien die Besucherzahlen geringer als gewöhnlich gewesen, was zu Rückgängen der Eintrittspreiserlöse führte. Zum Anderen seien die Kosten für Futter und die allgemeine Versorgung der Tiere stetig gestiegen ebenso wie die Personalkosten aufgrund taruflicher Anhebung. Das alles habe zu einer Erhöhung der Aufwendungen zum Betreiben des Zoos geführt. Um den Ansprüchen einer naturnahen Tierhaltung gerecht zu werden, seien in den letzten Jahren zahlreiche Tiergehege neu gebaut und erweitert worden. All das habe zur Steigerung der Attraktivität beigetragen.