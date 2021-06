Diakonie Klinikum : Ist der Klinikstandort Neunkirchen gefährdet?

Neunkirchen Verdi äußert sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen im Neunkircher Diakonie-Klinikum, wo zwei Fachbereiche geschlossen werden.

(/red) Zu den aktuellen Entwicklungen im Neunkircher Diakonie-Klinikum äußert der Verdi-Pflegebeauftragte Michael Quetting seine Besorgnis. Quetting: „Mit Sorge müssen wir die Schließung zweier Fachabteilungen der DKN gGmbH zur Kenntnis nehmen. Urologie und Gefäßchirurgie werden geschlossen. Mitgesellschafter Stadt Neunkirchen und das Gesundheitsministerium ‚blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum’. Kreis und Stadt haben ihre Einflussmöglichkeiten verspielt, Ottweiler wurde an die Marienhausgruppe verkauft und nun nach St. Wendel verlegt und die große Hoffnung Kreuznacher Diakonie wurde gegen den erbitterten Widerstand der Belegschaft und Verdi durchgesetzt.“

Aktuell gehe es um zwölf Arbeitsplätze, aber schon werde davon gesprochen, dass möglicherweise der Krankenhausstandort Neunkirchen nicht gehalten werden könne. „Wir blicken auf einen Scherbenhaufen einer neoliberalen Gesundheitspolitik. Dies geschieht auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen“, so Quetting.

Gleichzeitig sei in Neunkirchen die Arbeitsbelastung weiterhin gestiegen. „Wir erhalten Briefe empörter und auch wütender Kolleginnen und Kollegen. Die Verärgerung und Wut ist berechtigt. Wer die Arbeitsbedingungen verbessern will, muss kämpfen. Leider sind die Kolleginnen und Kollegen damals unseren Vorschlag, den Tarifvertrag mittels Streik durchzusetzen, nicht gefolgt.“ Der Dienstgeber habe alles unternommen, um die Kolleginnen und Kollegen von ihren Rechten abzuhalten. Ohne harten Kampf sei das nicht zu ändern. Der fragwürdige sogenannte Dritte Weg in der kirchlichen Einrichtung führe zu solchen Ungerechtigkeiten und erschwere es, die Interessen der abhängig Beschäftigten durchzusetzen.