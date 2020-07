Gardetanz Altenkessel : Ein tanzender Vetriebsleiter, der Spagat kann

Altenkessel Mario Hesler trainiert in Altenkessel die Gardetänzerinnen des Karnevalsvereins „Die Kesselflicker“ und hält sich so auch selbst fit

„Tanzende Männer kommen bei Frauen einfach gut an“, sagt Mario Hesler. Der 50jährige aus Landsweiler-Reden trainiert seit 18 Jahren die Gardemädchen der Karnevalsgesellschaft „Die Kesselflicker“ in Altenkessel. Wir besuchten ihn bei einem Training mit der Juniorengarde im Bürgerhaus Rockershausen, wo die Mädchen der Kesselflicker nach wochenlangen Video-Tutorials endlich wieder in Gruppen trainieren können. Hesler, der im Hauptberuf Vertriebsleiter im Möbelhandel ist und den Tanz seit Jahrzehnten als Hobby betreibt, kam selbst erst spät zum karnevalistischen Tanzsport. Zuvor war er Standard- und Lateintänzer in einer Tanzschule, dann in einer Tanzsportgesellschaft. Er tanzte in einer Formation und war dem klassischen Paartanz in allen Facetten zugetan. „Zum Karneval kam ich durch eine Wette. Da war ich schon 24. In diesem Alter hören viele andere schon wieder mit dem Tanzen auf“, erzählt er. Doch da er bei einer Karnevalsveranstaltung vor „seinen Jungs“ besonders cool sein wollte, habe er in die Runde posaunt, dass er in der nächsten Session auf der Bühne stehe. „Und als ich es gesagt hatte, musste ich es auch machen“, schmunzelt er heute und habe dies nie bereut.