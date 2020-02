Hochwasser in Neunkirchen : Bliesterrassen unter Wasser

Die Blies fließt mitten durch Neunkirchen und führt am Dienstag um die Mittagszeit mächtig Wasser. Die Uferwege sind gesperrt. Foto: Volker Fuchs

Die starken Regenfälle der letzten Tage haben auch die Blies über die Ufer treten lassen, so wie hier in der Neunkircher Innenstadt. Die Bliesterrassen sind daher derzeit gesperrt. In den kommenden Tagen soll sich die Lage aber entspannen.