Drei Zusatztermine : Musiksommer wandert an die Bliesterrassen

Neunkirchen Die Veranstaltungsreihe „Neunkircher City Musiksommer“ geht in die Verlängerung, wie die Stadt mitteilt. Der City Musiksommer wandert für drei weitere Termine an die neuen Bliesterrassen. Die Termine für die weiteren Konzerte sind: Donnerstag 8. August, Mittwoch, 14. August, und schließlich Donnerstag, 22. August.

Jeweils von 17 bis 20 Uhr dürfen Besucher Live-Musik in ruhiger und angenehmer Atmosphäre an der Blies erleben. Damit verwandeln sich die Bliesterrassen in eine städtische Freiluft-Lounge, so die Stadt.