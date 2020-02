Brunnebutzer : Noch Restkarten für die Hangarder Fastnacht

(heb) Die Hangarder Brunnebutzer weisen darauf hin, dass es für alle Fastnachtsveranstaltungen des Vereins noch Restkarten gibt. Sie sind weiterhin erhältlich bei Natursteine Glöckner in Hangard. Die Kappensitzungen finden an diesem Freitag und Samstag statt, der Brunnebutzer-Abend am Samstag, 22. Februar.