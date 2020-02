Kulturgesellschaft meldet : Konzert von Gregory Porter ist ausverkauft

Das Konzert von Jazz-Star Gregory Porter und seiner Band am Dienstag, 10. März, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen ist ausverkauft. Auch an der Abendkasse werden keine Tickets mehr erhältlich sein.



