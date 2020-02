Klimaschutz in Neunkirchen : Gemeinsam für mehr Klimaschutz in der Stadt

Die Architekten der Klima-Offensive: v.l. Karl Albert, Michael Schley (beide CDU), Peter Habel (FDP), Christel Hasmann (Die Grünen), Andrea Neumann (Die Linke), Claus Hoppstädter und Thomas Baldauf (beide SPD). Foto: Marc Prams

Neunkirchen Vertreter von fünf Neunkircher Stadtratsparteien haben einen Katalog zur Klima-Offensive erarbeitet. Mit diversen Maßnahmen will man einen praktischer Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Den Klimanotstand ausrufen, wie es die Fraktion der Grünen im August des vergangenen Jahres beantragt hatte, wollte der Neunkircher Stadtrat nicht. Zu plakativ erschien das vielen, außerdem habe man in Sachen Klimaschutz in den vergangenen zehn Jahren mit dem Klimaprojekt in Neunkirchen schon einiges auf den Weg gebracht. Der Vorschlag damals: Gemeinsam an einen Tisch setzen und Vorschläge sammeln, die konkret umzusetzen sind und sich damit quasi vor der Haustür gegen den Klimawandel stemmen. Und so ist es nun auch gekommen. Städtische Klima-Offensive heißt ein 27 Punkte umfassender Maßnahmenkatalog, den Vertreter von SPD, CDU, Die Grünen, FDP und Die Linke gemeinsam erarbeitet haben. Und bei allen Mitwirkenden lautete der Tenor, man sei froh über den breiten Konsens in dieser Sache.

Untergliedert ist die Klima-Offensive in die Bereiche Energie, Umwelt- und Artenschutz, Mobilität, Wasser und Abwasser sowie Bildung. Mit der Umsetzung der Maßnahmen werde die Kreisstadt Neunkirchen ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele gemäß des Pariser Klimaabkommens in verantwortungsvoller Form leisten, heißt es in der Präambel.

Vorgesehen ist unter anderem die komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, was etwa 200 000 Euro kostet, sowie die sukzessive Umstellung auf Grünstrom für kommunale Gebäude und Straßenbeleuchtung, was pro Jahr in etwa 30 000 Euro zusätzlich zu den Gesamtkosten für Strom in Höhe von 800 000 Euro bedeutet. Neben anderen energetischen Maßnahmen ist auch ein verstärkter Ausbau der Photovoltaik-Nutzung auf kommunalen Gebäuden und bei Gebäuden stadtbeteiligter Unternehmen in dem Maßnahmenkatalog vorgesehen. Hierfür sind 50 000 Euro veranschlagt. Rund 100 000 Euro sollen in die Elektrifizierung des Fuhr- und Maschinenparks – Kettensägen, Laubbläser und ähnliches – fließen. Es sollen nach und nach CO 2 - und größtenteils lärmarme Maschinen, Geräte und Fahrzeuge angeschafft werden.

Was den Bereich der Mobilität betrifft, so liegt der Schwerpunkt hier in der Ausarbeitung eines Radverkehrskonzepts, was vom Land mit 50 000 Euro gefördert wird. Angeschafft wurden bereits zwei Pedlecs für Dienstwege. Kosten: 5000 Euro. In Kooperation mit der NVG soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) optimiert werden. Neben einer Verbesserung der Anbindung von Schiene und Bus sowie des landkreisübergreifenden ÖPNV will man auch die Einführung eines kostenlosen Mobilitätstages prüfen, „Neunkirchen fährt Bus“. Auch will man künftig bei der Stadt Neunkirchen verstärkt auf den Einkauf und die Verwendung nachhaltiger Produkte für die Verwaltung achten. Um das Stadtklima und die Luftqualität zu verbessern, sollen 25 000 Euro in die Stadtbegrünung fließen.