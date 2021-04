Pandemie im Kreis Neunkirchen : Corona-Inzidenz bleibt weiter über Schwellenwert 100

Kreis Neunkirchen Den höchsten Inzidenzwert im Saarland, nämlich 121,1, weist der Landkreis Neunkirchen auf.

Über die Osterfeiertage meldet das Gesundheitsamt des Kreises Neunkirchen insgesamt 21 neue Corona-Fälle. Sechs waren es am Samstag, fünf am Sonntag und zehn am Montag. Die jemals bestätigten Fälle von Covid-19 erhöhte sich damit auf insgesamt 4222. Neue Todesfälle wurden keine gemeldet.