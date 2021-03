Marienhausklinik St. Josef Kohlhof : Kraftakt unter großem Zeitdruck war eine Gemeinschaftsleistung

Neunkirchen 10 Jahre Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Im Januar 2011 sind die Kinderklinik Kohlhof und das St. Josef-Krankenhaus in den Neubau umgezogen.

Das Wetter hätte deutlich besser sein können. Es war nasskalt, es schneite und die Langenstrichstraße war nicht gestreut, wie sich Dr. Ernst-Peter Mues, damals Ärztlicher Direktor des St. Josef-Krankenhauses, erinnert. Geklappt hat der Umzug auf den Kohlhof im Januar 2011 trotzdem erstaunlich gut und reibungslos, wie das Klinikum jetzt in einer Pressemitteilung erinnert. Innerhalb von nur zwei Tagen sind das St. Josef-Krankenhaus aus der Langenstrichstraße im Herzen von Neunkirchen und die Kinderklinik, die bereits seit vielen Jahren auf dem Kohlhof angesiedelt war, in den Neubau umgezogen.

Neben Aufbruchsstimmung gab es allerdings auch viel Trauer und Wehmut, schließlich mussten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrem alten Haus für immer Abschied nehmen. Die Stimmung, so Martina Paulus, war also schon recht ambivalent.

Wie groß die Belastung in den letzten Tagen vor dem Umzug war, daran erinnert sich Dr. Ernst Konrad noch sehr gut. Auf den Schultern des Chefarztes der Anästhesie und denen der langjährigen Pflegedirektorin Stefanie Conrad, die das gesamte Neubauprojekt federführend vorantrieb, lastete damals die Organisation des Umzugs. Am 2. Januar habe noch kein einziges Telefon im Haus funktioniert, beschreibt Ernst Konrad die Situation. Die gesamte Medizintechnik und insbesondere die Gerätschaften auf der Intensivstation einzurichten und anzuschließen, das sei unter enormem zeitlichen Druck geschehen. Dass es dennoch gelungen sei, sei eine Gemeinschaftsleistung gewesen. „Alle wollten den Erfolg“, sagt Konrad, und hebt neben dem Direktorium die beiden damaligen Ärztlichen Direktoren Dr. Mues und Prof. Schofer namentlich hervor.

Dass die Fusion keine Liebes-, sondern eine Vernunftheirat war, das liegt auf der Hand. Da wurde fein säuberlich in Ihr und Wir unterschieden, wie sich Frank Kiehl erinnert. Er hatte auf dem Kohlhof sein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und kehrte 2011 als stellvertretender Pflegedirektor des St. Josef-Krankenhauses auf den Kohlhof zurück. Zwei Kulturen zusammenzuführen, das sei eine Herkulesaufgabe gewesen. Dass es in vergleichsweise kurzer Zeit gelungen sei, sei das große Verdienst des Direktoriums. In der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof sei „eine neue Kultur gewachsen, die keine Unterschiede macht“. Das sehen durchaus auch die anderen so. Oder, wie es Dr. Rüdiger Schmitz sagt: „Aus der Vernunftheirat ist eine Liebesbeziehung geworden“.