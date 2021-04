Stadt Neunkirchen meldet : Testbus fährt Ostermontag nicht

Neunkirchen Alternative: Ein Testzentrum in der Stadt steht am 5. April bereit.

Der Testbus, der in den Neunkircher Stadtteilen kostenlose Corona-Schnelltests anbietet, fällt am 5. April wegen des Feiertages Ostermontag aus. Das teilt die Stadtpressestelle mit. Das Testzentrum des Landkreises auf dem Eisweiher Neunkirchen, Ecke Fernstraße/Norduferstraße steht am Ostermontag jedoch für kostenlose Schnelltests zur Verfügung. Die Terminbuchung muss vorher online über www.test-saarland.de/nk erfolgen.