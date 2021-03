Gleichstellungsstelle im Kreis Neunkirchen : Vom eigenen Geschlecht und gesellschaftlicher Definition

Die Identität eines Geschlechtes ist odt nicht so eindeutig zu bestimmen, wie es den Anschein hat. Foto: dpa/Peter Steffen

Kreis Neunkirchen Geschlechtlichkeit in all ihren Facetten war Thema eines Genderpädagogik-Workshops des Landkreises.

Heimlich den Lippenstift von der Mama ausprobieren, in ihre hochhackigen Pumps schlüpfen und sich vor dem Spiegel hüftschwingend selbst bewundern – als Mädchen völlig normal, aber als Junge? Mindestens genauso prima. Falsch oder richtig gibt es nämlich nicht. Erst die Gesellschaft stülpt dem Menschen eine Geschlechterrolle über, an die er sich zu halten hat. Das teilt der Kreis Neunkirchen in einer Pressenotiz mit.

Die französische Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir führte das bereits in ihrem 1949 herausgegebenen Buch „Das andere Geschlecht“ aus. Dessen zentrale These lautet: „Man wird nicht als Frau geboren: Man wird dazu gemacht.“ Genau dieses Zitat nutzten die Referentinnen der FUMA Fachstelle Gender & Diversity NRW zum Einstieg in den Online-Workshop „Genderpädagogik“ im Rahmen der Weiterbildungsreihe „Vielfalt (er)leben“. Eingeladen hatten Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Heike Neurohr-Kleer und Florian Klein vom Adolf-Bender-Zentrum in St. Wendel im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie des Landkreises Neunkirchen. Anders als Sarah Navarro und Filiz Sirin, die sich moderierend beide aus dem Homeoffice in Essen zuschalteten, wurde das kostenlose Angebot diesmal größtenteils im Saarland genutzt. In der Mehrzahl handelte es sich um Akteure aus dem Bereich der Schulsozialarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Frauensozialarbeit.

Zum „Aufwärmen“ galt es, sich mittels Biographie-Übung in die eigene Kindheit zurückzuversetzen. Oft habe das Geschlecht erst im Kindergarten eine Rolle gespielt, so ein Fazit aus den Arbeitsgruppen. Daran an schloss sich eine grundlegende Einführung ins Thema. Ausgehend davon, dass es sich im Gegensatz zum biologischen Geschlecht bei Gender um das soziale Geschlecht handelt, können drei Ebenen unterschieden werden: Ausdruck, Körper und Identität. Mit dem Gender-Unicorn bekamen die Mitwirkenden schließlich noch ein probates Hilfsmittel an die Hand, um Kindern und Jugendlichen anhand von fünf Parametern niederschwellig zentrale Begriffe zum Thema Geschlecht aufzuzeigen.