Neunkirchen : Asphaltarbeiten im Bereich Sinnerthal ab Donnerstag

Bereits ab Donnerstag, 4. März, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ab 7 Uhr morgens dringende Straßenbauarbeiten an der Brücke (Bauwerk 1635) der B 41 im Bereich Sinnerthal durchführen.Da eine erhebliche Verkehrsgefahr von den Schäden ausgeht, ist eine kurzfristige Reparatur erforderlich, teilte der LfS am Mittwochabend mit.

In dem Bereich, in dem die Arbeiten auf der B 41 durchgeführt werden, ist die Fahrbahn aber dreispurig. Daher kann der Verkehr auf den zwei verbleibenden Spuren mit jeweils einer Spur pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt werden.