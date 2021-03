Gelbe Tonne : RMG liefert in Neunkirchen auch gebrauchte Gelbe Tonnen aus

Die Gelben Tonnen, die derzeit in Neunkirchen ausgeliefert werden, sind zum Teil gebraucht und schmutzig. Foto: Marc Prams

Neunkirchen Gleich mehrere Beschwerden trafen in den vergangenen Tagen bei der Neunkircher Lokalredaktion wegen der Gelben Tonne ein. Diese wird derzeit von der RMG GmbH mit Sitz in Eltville, also nicht vom EVS, im Landkreis Neunkirchen (ausgenommen Eppelborn) ausgeliefert.

Das wird zwar von einer breiten Mehrheit begrüßt, der Zustand, in dem die Tonnen sich jedoch teilweise befinden, führt zu einigem Ärger. Von „versifft“ bis „eine Zumutung“ ist beim Anblick des Inneren der Tonnen die Rede. Werden etwa bereits alte, gebrauchte Tonnen, in Neunkirchen ausgeliefert, wollte die SZ von der RMG GmbH wissen?

Ja, lautet deren Antwort. Es würden „ sowohl neue wie teilweise auch gebrauchte Gelbe Tonnen zum Einsatz kommen“. Die angesprochenen gebrauchten Behälter seien erst 15 Prozent ihrer Nutzungsdauer im Einsatz gewesen und würden vor Auslieferung gereinigt.

„Es liegt hierbei in der Natur der Sache, dass solche Gefäße Gebrauchsspuren aufweisen können.