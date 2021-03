Polizei Neunkirchen meldet : Passant rettet 16-Jährige vor Übergriff

Neunkirchen Tatort: Parkplatz in der Saarbrücker Straße in Neunkirchen unweit des Wasserturmes. Zeugen gesucht.

Am Montag, 1. März, ist eine 16-Jährige gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Saarbrücker Straße in Neunkirchen, unweit des Wasserturmes, von einem Unbekannten angegriffen worden. Nach Angaben der jungen Frau hat der Mann sie erst mit Worten aufgefordert, in sein Auto zu steigen. Dann hat er versucht, sie mit Gewalt in sein Fahrzeug zu ziehen. Das beherzte Einschreiten eines Passanten stoppte den Täter, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Die Polizei in Neunkirchen sucht nach einem Mann, 50 bis 60 Jahre alt, dunkles, grau-meliertes Haar, gut gekleidet, unterwegs mit einem hochwertigen, blauen Pkw. Ferner wird nach dem Helfer gesucht, dessen Identität ebenfalls noch nicht feststeht.