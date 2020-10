Landstraße wegen Feuer gesperrt : Heulager auf Eschweilerhof brennt

Neunkirchen (mbe) Schwere Aufgabe für die Feuerwehr: Auf dem Eschweilerhof zwischen Neunkirchen und Kirkel ist am späten Mittwochabend eine Stallung, die als Heulager dient, in Brand geraten. Der Alarm lief um 23.20 Uhr bei der Polizei ein, wie die Inspektion Neunkirchen mitteilt.

Die Löscharbeiten gestalten sich für die Feuerwehrleute schwierig. Bis in den frühen Nachmittag, so ein Polizeisprecher gegenüber der SZ, dürften sie andauern. Die Landstraße L 113 ist gesperrt. Da in der Stallung Maschinen stehen und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist, geht die Polizei von sehr hohem Sachschaden aus, womöglich ein Millionenbetrag. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.